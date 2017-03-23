Муниципалитеты Мурманской области получат субсидии на землю для многодетных семей

23 Марта 2017 года, 11:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» областное правительство постановило распределить субсидии из областного бюджета, предусмотренные в 2017 году.

На софинансирование расходных обязательств муниципалитетов по планировке территорий, формированию или образованию земельных участков, предоставленных безвозмездно многодетным семьям, и обеспечению их инфраструктурой, постановлено выделить 45,76 млн рублей.

Больше всего достанется Кольскому району – 12,73 млн рублей, следом идут Мончегорск с подведомственной территорией (6,64 млн рублей) и Апатиты с подведомственной территорией (5,1 млн). Мурманск получит 3,34 млн. Самая маленькая сумма достанется Терскому району (190 тысяч рублей). Всего субсидии получат 13 муниципальных образований.

На предоставление социальных выплат многодетным семьям на возмещение части затрат при строительстве жилья на предоставленных земельных участках, постановлено выделить 600 тысяч рублей. В итоге по 200 тысяч рублей получат три муниципалитета: Мурманск, Мурмаши и Мончегорск с подведомственной территорией.

Фото: Twitter