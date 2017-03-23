Генеральный консул Великобритании приехал в Мурманск

23 Марта 2017 года, 11:45

МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня первый вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин встретился с генеральным консулом Великобритании в Санкт-Петербурге Китом Алланом. Это его последний визит в Мурманск: через несколько месяцев консул заканчивает службу в России.

Алексей Тюкавин выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Лондоне и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку, если она потребуется. Кроме того, от лица правительства региона он поблагодарил Аллана за плодотворную совместную работу.

«Мы считаем, что вы очень много сделали для развития российско-британских отношений, в том числе развития отношений между Великобританией и Мурманской областью. Вы один из наиболее часто посещаемых нас дипломатов, и я уверен, что именно благодаря вашей активности наши отношения находятся на таком уровне», – сказал вице-губернатор.

Тюкавин особо подчеркнул внимание Великобритании к памяти погибших во Второй Мировой войне. В прошлом году в Архангельске отмечали 75-летие прибытия первого союзного конвоя «Дервиш». В мероприятиях приняли участие Марина Ковтун, дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна, Северный флот, ансамбль морской пехоты Великобритании, британские и российские ветераны.

Кроме того, Алексей Тюкавин отметил сотрудничество в сфере образования, туризма и культурных связей, а также совместную работу над ядерной и радиационной безопасностью.

«Между Мурманском и Великобританий много связей, например, совместная история – полярные конвои, а также ряд совместных экономических проектов, которые мы и дальше будем развивать и поддерживать, – сказал консул. – Этот год объявлен Годом науки и образования Великобритании и России, и теперь у нас много совместных проектов, касающихся научных изысканий и образования».

Кит Аллан родился в Шотландии в 1968 году. Он работал в Узбекистане, Афганистане, США, Туркменистане, в республике Тринидад и Тобаго. С 2013 года занимает должность генконсула Великобритании в Санкт-Петербурге.