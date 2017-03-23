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23 Марта 2017 года, 12:10

Замглавы Росрыболовства: проблема Северного бассейна заключается в неэффективности промысла


МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Росрыболовство комплексно займётся восстановлением рыбной отрасли в стране. Об этом на международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» заявил заместитель главы ведомства Петр Савчук.

В своём докладе он рассказал о перспективах стратегического развития Северного рыбохозяйственного бассейна, о последних изменениях в отраслевом законодательства, а также представил обновленную концепцию развития отрасли до 2030 года.

По словам Савчука, сегодня рыбной отрасли требуется переход на новую модель. Одним из основных направлений развития должно стать создание современного производство.

«Сегодня потребитель является основным регулятором рынка – каждая вторая хозяйка каждый день задумывается, чем накормить семью. Наша задача на сегодняшний день — представить на этот рынок рыбу, и представить в надлежащем виде. Для этого мы должны сохранить и защитить истинную ценность и качество дикой рыбы», - отметил Савчук.

Под сохранением и защитой подразумевается, прежде всего качество продукта. Как отметил в своём докладе эксперт, температурный режим хранения рыбы от вылова до потребителей не соответствует современным параметрам. На прилавки магазинов рыба, в основном, попадает в дефростированном виде. Кроме того, Росрыболовство планирует проделать большую работу в направлении доступности цен на рыбную продукцию.

Еще одной целью Росрыболовства является выход на производство продукции высокой степени переработки — то есть поставлять больше филе, чем целой рыбы. Для этого нужно, по словам Савчука, создавать береговые перерабатывающие заводы и совершенствовать технику промысла. Развитие инфраструктуры, по словам замглавы Росрыболовства, приведёт к увеличению рабочих мест.

На развитие отрасли, по словам Савчука, будут выделены крупные субсидии. В целом объем инвестиций в отрасль составит порядка 700 млрд рублей, а до 2025 год в рыбную отрасль Северного бассейна запланировано привлечь инвестиции в объеме 130 млрд рублей.

Что касается Северного бассейна, по словам Савчука, основной проблемой здесь является неэффективность промысла.

«Если разделить объемы вылова на количество судов, то получается, что на одно судно приходится в среднем 5 тысяч тонн. Это мало, значит, нужно сократить число судов, но повышать их эффективность», - считает Савчук.

Ещё одна сложность заключается в низкой развитости отечественного судоремонта — больше половины судов Северного бассейна ремонтируются за рубежом. Кроме того, из 1 млн тонн вылова в российские порты поставляется не более трети продукции.

«Во всех этих направлениях у нас обширные перспективы. Будем работать по ключевым направлениям: обновление флота и строительство рыбообрабатывающих предприятий, повышение экономической отдачи от флота, повышение количества продукции высокой обработки, а также переориентирование значительного объема уловов на берег для загрузки. Сейчас мы будем работать с министерствами и ведомствами, регионами и судостроительными предприятиями для устранения административных барьеров. Мы обязаны создать эту инфраструктуру чтобы наша страна развивалась», - заключил Савчук.

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