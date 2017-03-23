В Заозёрске введён режим повышенной готовности

23 Марта 2017 года, 12:33

ЗАОЗЕРСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – В Заозерске веден режим Повышенной готовности в связи с введением ограничения потребления на котельной. «КолАтомЭнергоСбыт прислал уведомление об ограничении электроснабжения до 10% от максимальной мощности, поскольку у «ГУ ЖКХ» существует задолженность за полученную электроэнергию. Если озвученные меры будут приняты, то котельная остановится.

«Фактически этого произойти не должно. Сейчас меняется организация, эксплуатирующая котельную. Предполагаю, в течение недели этот режим будет снят, а далее хозяйствующим субъектам предстоит разбирательство по поводу долгов», – рассказал «Би-порту» глава администрации Заозерска Валерий Урошлев.

Он подчеркнул, что все службы переведены в режим особого контроля.

Напомним, что в 2015 году работа котельной находилась также под угрозой из-за невыплаты сотрудникам заработной платы. При этом основные проблемы были выявлены в работе оборудования: из пяти котлов функционировал только один.

Ранее в Министерстве обороны был подписан приказ о переходе котельной в собственность муниципального образования.