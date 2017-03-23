10 лет назад был поднят государственный флаг на атомном ледоколе «50 лет Победы»

23 Марта 2017 года, 12:56

МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Ровно 10 лет назад, 23 марта 2007 года, был поднят государственный флаг на крупнейшем в мире атомном ледоколе «50 лет Победы». Церемония подъема флага состоялась на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

Атомоход был заложен на стапеле Балтийского завода в октябре 1989 года, на воду спущен в конце 1993 года. Из-за недостаточного финансирования работы по его дальнейшему строительству были временно приостановлены и возобновились только в 2003 году.

В ноябре 2006 года состоялся пуск атомных реакторов и вывод их на энергетический уровень мощности. После этого начались комплексные швартовые испытания. Закупку и загрузку ядерного топлива обеспечило Мурманское морское пароходство. В феврале 2007 года ледокол прошел ходовые испытания в Финском заливе.

«50 лет Победы» представляет собой модернизированный проект второй серии атомных ледоколов типа «Арктика». По заявленным техническим характеристикам максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол в сплошном льду при скорости 3 узла, составляет 2,8 метра.

23 марта 2007 года ледокол был передан в доверительное управление Мурманскому морскому пароходству. В порт приписки, город Мурманск, он прибыл 11 апреля.