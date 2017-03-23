Большинство россиян против монархии

23 Марта 2017 года, 13:20

РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Большинство россиян не хотят восстановления монархии в России. Об этом свидетельствуют данные опроса «ВЦИОМ-Спутник», которые есть в распоряжении газеты «Известия».

По данным социологов, в 2006 году против монархической формы правления высказывались 66% граждан России, а в 2013 — 67%. В 2017 году процент противников единовластия вновь увеличился и составил 68%, говорится в опросе «Монархия для России: сто лет спустя».

«В принципе не против» проголосовало 22% респондентов, однако пока они не видят в России человека, подходящего на роль монарха. По мнению 6% россиян, такой человек в нашем государстве все-таки есть.

Социологи отмечают, что «терпимо» к монархии относится в основном молодежь: среди респондентов от 18 до 34 лет таких 68%. Не против монархии и жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%), а также активные интернет-пользователи (33%) и сторонники непарламентских партий — потенциальных монархистов среди них 34%.

На вопрос «Почему вы за восстановление монархии?» затруднились ответить 50% граждан, выступающих в ее поддержку. Еще 10% полагают, что «во власти должен быть один человек». 8% респондентов заявили, что «это традиционный строй для России», а еще 8% опрошенных уверены, что «было бы больше порядка».

Большинство противников монархии (16%) выступают за демократию — по их мнению, выбирать правителя должны граждане. 13% россиян назвали монархию «устаревшей формой правления», еще 9% заявили, что им «не нравится передача власти по наследству» (9%).

Наиболее подходящей формой правления для России является республика — так ответили 88% респондентов. В 2013 году, по данным социологов, сторонников подобной формы правления было 82% .

Директор департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов отмечает, что у многих россиян монархия ассоциируется с возвратом в прошлое, архаикой и трагическими страницами истории.

«Советские поколения сопротивляются этому заметно сильнее молодежи, для которой монархическая форма правления является допустимой, — сказал социолог. — В сознании молодых людей монархия не противопоставляется свободе и демократии, она привлекает их своей рациональностью и эффективностью. Не исключено, что «антимонархическая прививка» советского периода перестанет действовать через поколение».

Опрос проводился 16–18 марта 2017 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участие в исследовании приняли 1,8 тысяч россиян.

Фото: plus.google.com