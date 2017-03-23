Инвестиционный потенциал рыбодобывающей отрасли в России огромен

23 Марта 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Ключевым фактором развития рыбопромышленной отрасли в России должна стать банковская поддержка. Об этом на конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» заявил директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев. Схему работы банка с рыбодобывающими предприятиями он представил в своём докладе.

По словам Андреева, цель банка — помочь клиентам принимать оптимальные решения в планировании инвестиционной деятельности. Альфа-Банк располагает достаточным для масштабного инвестирования в рыбную отрасль капиталом в объеме порядка 300 млрд рублей, подчеркнул докладчик.

«Понимая большой потенциал рыбодобывающей отрасли, мы готовы кредитовать сегодня еще больше», - отметил Андреев. При этом у Альфа-Банка уже есть опыт финансирования строительства больших судов. Сейчас, по словам Андреева, одно судно уже используется в Баренцевом море.

Для оценки инвестпроекта по строительству рыбопромышленнного судна банк строит финансовую модель проекта, которая складывается из расчета квот компании, состояния ее флота, анализа финансов компании и состояния рынка. При этом, по мнению Андреева, инвестпотенциал рыбной отрасли в России сегодня огромен.

«Исходя из этих факторов мы получаем стоимость актива и определяем объем и структуру финансирования, которые Альфа-банк готов предоставить под проект. Сумма финансирования на строительство судов при определенных условиях может составлять до 100% от стоимости проекта», - заявил Андреев.

Докладчик также обозначил возможности, которые Альфа-Банк способен предоставить рыбодобывающим компаниям и верфи, такие как комплексные решения по финансированию, включая кредиты, гарантии в рамках постановления об инвестиционных квотах, расчёты в одном банке, финансирование рыбодобывающей компании по единым условиям, если проект реализуется в одном банке.

«Мы предоставляем финансирование в валюте выручки рыбака, снижая тем самым валютные риски. Альфа-Банк не имеет ограничений по привлечению валютных пассивов и в работе с валютой на международном рынке», - пояснила «Би-порту» в кулуарах форума вице-президент Управления по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Ирина Бердышева.