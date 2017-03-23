Ушел из жизни Почетный гражданин Мурманска Виктор Шкатов

23 Марта 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – После долгой продолжительной болезни ушел из жизни талантливый человек, биография которого неразрывно связана с Кольским Заполярьем – Виктор Иванович Шкатов.

Виктор Шкатов был заслуженным строителем, ветераном труда, Почетным гражданином города. Он приехал в Мурманск в 1956 году после окончания строительного института в Воронеже. В 1964 году начал работать на Мурманском домостроительном комбинате.

Под руководством Виктора Ивановича было освоено строительство 18 видов панельных домов, возводил он и новые причалы в рыбном порту. За строительство 305 микрорайона в 1983 году ему было присвоено звание лауреата премии Совета Министров СССР.

«Человек щедрой и доброй души, редкой целеустремленности и настойчивости, глубокой нравственности и ответственности, Виктор Иванович Шкатов отличался неиссякаемой энергией, жизнелюбием и оптимизмом. Во многом благодаря его усилиям наш северный город сегодня выглядит таким, каким мы его знаем: комфортным, благоустроенным, удобным для жизни», – передает администрация Мурманска.