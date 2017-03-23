«Нордавиа» сменит название на «Смартавиа»

23 Марта 2017 года, 15:45

МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» готовится сменить название: в ближайшей перспективе она станет называться «Смартавиа». Об этом «Би-порту» сообщили сразу несколько источников, близких к руководству компании. О смене названия можно также судить по списку доменных имён, зарегистрированных на ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии»: с 18 января 2017 года он пополнился доменом смартавиа.рф.

Детали ребрендинга официально не раскрываются, но известно, что смена названия связана с приобретением минимум двух воздушных судов типа Airbus A320. По информации агентства, компоновка салонов будет отвечать выбранному названию: например, пассажирам в полёте будет доступна сеть wi-fi, посадочные места будут оборудованы USВ-разъемами и другими «умными» элементами (smart – умный).

Вместе с новыми самолётами, ливреей и именем перевозчик может получить и нового руководителя. На момент написания статьи источники подтверждают, что кресло Анатолия Семенюка вскоре займёт ещё один выходец из Red Wings Сергей Савостин. Вместе с тем, в компании официально подтверждают только внешние изменения, и не связывают их со сменой руководства, которую также и не опровергают.

Не комментируют представители перевозчика и распространённое в отраслевых изданиях сообщение компании «Уорлд Бест Трейд Лтд» о продаже своего права требования к АО «Нордавиа - Региональные авиалинии» по договорам займа. В объявление указано, что сумма требований составляет $182,070 млн и 1,217132 млрд рублей (без учёта процентов).

«Покупателем может выступить любое лицо, заинтересованное приобрести право требования полностью или частично. Стоимость переуступки права требования договорная», – отмечается в объявлении.

Фото: М. Паламарчук