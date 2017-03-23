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Главная » НОВОСТИ » Карты «МИР» смогут составить конкуренцию зарубежным платёжным системам
 
 
 
 
23 Марта 2017 года, 16:07

Карты «МИР» смогут составить конкуренцию зарубежным платёжным системам


РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Национального банка России рассказали «Губернiя Daily» о картах, которые работают на национальной платежной системе «МИР». Как сообщает издание, недавно банковские сотрудники стали получать зарплату именно на такие банковские карты.

Сейчас карты «МИР» выпускают 59 российских банков, поэтому получить новые карты можно в любом крупном отечественном банке. А вот российских бюджетников и пенсионеров на новую платёжную систему переведут уже с 1 июля этого года.

«Пока мы не можем сказать, как на практике будет осуществляться переход бюджетников на эту платежную систему. Новым работникам и пенсионерам карточки будут выдавать с 1 июля 2017 года. Люди, которые уже получают пенсию, получат новые карты, когда у старых закончится срок действия. В любом случае все будет происходить постепенно», отметили представители Центробанка.

Новая карта будет привязана к уже существующему счёту, пояснили специалисты.

«Мы с коллегами уже пользуемся ими. Пока проблем с оплатой почти не возникает. Конечно, кассиры удивляются, а потом с облегчением обнаруживают, что карты в магазинах работают. Покупки через Интернет тоже проходят, можно купить авиабилет на самолеты «Аэрофлота», недавно система «МИР» заработала на РЖД. И другие интернет-магазины тоже начинают ее принимать. Все развивается очень быстро», - отмечают в Банке России. Специалисты поясняют, что пока существуют сложности с работой карт за границей, однако этот вопрос планируется решить в скором времени.

Для привлечения клиентов у платёжной системы «МИР» может появиться программа лояльности с кэшбэком от 10 до 30%, а также линейка премиальных карт.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

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