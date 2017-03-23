«Норникель» вошел в ТОП-5 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России

23 Марта 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Проекта ПРООН, ГЭФ и Минприроды России c 2015 года реализуется пилотный проект экологического рейтинга горнодобывающих компаний России.

Национальное рейтинговое агентство — НРА провело в 2016–2017 гг. сбор первичной информации компаний за 2015 год. В рейтинге предприятий горнодобывающей отрасли на окружающую среду оценивали 33 российских компании.

Рейтинг состоит из трех разделов: экологический менеджмент/политика, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. Эксперты учли обустройство месторождений, утилизацию отходов и т.д. Среди критериев оценки — доля нормативно очищенных сточных вод от всего водоотведения, отношение площади загрязненных земель из-за разработки новых месторождений, наличие работ на экологически чувствительных территориях и другие.

Первое место досталось компании «Архангельскгеолдобыча» (1,2545 баллов из двух возможных), на второй строчке – «Кинросс голд» (1,2433 балла), на третьей — алмазодобывающая компания АЛРОСА (1,2214 балла). «Норникель» занял четвертую строчку (1,0609 балла). Последнее место рейтинга заняла компания «Лунсин».