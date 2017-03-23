Профилактическая деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков обратится к адресному воздействию

23 Марта 2017 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Рабочую группу по активизации антинаркотической деятельности в регионе могут наделить дополнительными функциями и полномочиями. По мнению МВД, это поможет выстроить систему индивидуальной профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Чтобы определить основные пути формирования системы индивидуальной профилактики, необходимо наладить эффективное межведомственное взаимодействие и переориентировать профилактическую деятельность на адресное воздействие в отношении конкретного правонарушителя», – сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Мурманской области Владимир Евменьков.

В планах усилить координирующую роль антинаркотической комиссии, которая должна выстроить свою работу на основании данных, полученных в ходе мониторинга всех лиц, совершивших правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.