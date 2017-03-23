Пропавший без вести мурманчанин объявлен в розыск

23 Марта 2017 года, 18:17

РОССИЯ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – Мурманчанин, 1986 года рождения, пропал без вести.

«Мамедов Вусал Низами оглы 12 ноября 2016 года покинул место жительства, выехав на такси, и до настоящего момента его местонахождение не установлено. Ходатайства о его поиске мы разослали по всей России. Сам он уроженец Республики Азербайджан», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

На момент исчезновения мужчина был одет в темную куртку из синтетической ткани, тёмные брюки и чёрные ботинки.

Приметы: на вид 30 лет, рост до 170 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, лоб средний прямой, волосы тёмные.

Следственное управление просит тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, звонить по телефонам: 8(8152) 403-938, 8(8152) 403-957 или 02.