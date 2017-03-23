Кольская ГМК начала испытания нового оборудования

23 Марта 2017 года, 20:22

МОНЧЕГОРСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – На участке «Цинкоочистка» цеха электролиза никеля Кольской ГМК, входящей в группу компаний «Норникель», начались пуско-наладочные испытания основного оборудования и технологических трубопроводов.

Как сообщают в пресс-службе, компании, испытания являются одним из компонентов стратегического инвестиционного проекта по внедрению в КГМК высокоэффективной технологии электроэкстракции. Новая технология предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах (НПТП).

«Норникель» – единственный производитель цветных металлов, обладающий собственной технологией НПТП. В нынешнем году мончегорская промплощадка Кольской ГМК стала рафинировочным центром «Норникеля», крупнейшим в мире, и от того, насколько эффективно мы внедрим новую модель производства, зависит дальнейшее развитие всей компании», - отметил генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель.

На вновь создаваемом участке будет производиться дополнительная очистка раствора НПТП от микропримесей цинка. Процесс очистки будет производиться по уникальной технологии жидкостной экстракции. Снижение количества цинка, поступающего с сырьем на дальнейшую переработку в цех электролиза никеля, позволит при выпуске готового металла достигнуть максимальных показателей чистоты. Ожидается, что комплексная пусконаладка всего передела цинкоочистки начнется в апреле 2017 года.

Проект по внедрению технологии электроэкстракции никеля в КГМК является частью стратегии развития «Норникеля», предусматривающей реконфигурацию ее производственных мощностей. Капитальные вложения «Норникеля» в реализацию проекта составят более 20 млрд рублей. Всего на технологию электроэкстракции переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля Кольской ГМК. Ввод их в эксплуатацию будет поэтапным. Первый пусковой комплекс из 42 ванн предполагается запустить в производство в 2017 году.