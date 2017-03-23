Мурманская область заняла 20 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения по банковским кредитам

23 Марта 2017 года, 16:57

РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Для оценки платежной дисциплины субъектов России эксперты РИА Рейтинг провели исследование и подготовили рейтинг регионов по доле просроченной задолженности населения по банковским кредитам по итогам 2016 года.

За 2016 год в России банками было выдано кредитов и предоставлено кредитных лимитов населению на сумму 7,2 триллиона рублей, что на 23% больше, чем в 2015 году. При этом задолженность населения за прошедший год увеличилась на 1,3% до 10,8 триллионов рублей.

Первые три строчки рейтинга достались Крыму (1,25% просроченной задолженности), Ненецкому автономному округу (1,79%) и Севастополю (2,18%). Мурманская область на 20 месте с 5,35% просроченной задолженности. Последнее, 85 место досталось республике Ингушетия (27,60%).