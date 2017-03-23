Мурманск: прогноз отключений на 24 марта

МУРМАНСК/ 23 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
01.00 – 06.00 ул. Капитана Егорова, 5
ул. Комсомольская, 10, 13, 15
пр. Ленина, 66, 68, 70, 72
ул. Самойловой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
ул. Шмидта, 39/1, 41/9, 43, 45, 47
09.00 – 17.00 ул. Осипенко, 10
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 12.00 пр. Кольский, 49
Ледокольный проезд, 27, 31
11.00 – 12.00 ул. Крупской, 22
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00 ул. Подгорная, 39, 64, 72
ул. Фестивальная, 24, 30
09.00 – 15.00 проезд Связи, 14, 18
10.00 – 13.00 ул. Зои Космодемьянской, 27, 29
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.