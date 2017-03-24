Два автомобиля пострадали от огня в Мурманске

24 Марта 2017 года, 08:10

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в Мурманске горели сразу два автомобиля. Сообщение о возгорании транспортных средств поступило в МЧС в 4:52.

«В результате пожара один автомобиль выгорел полностью, у второго автомобиля частично выгорел салон, повреждено лакокрасочное покрытие с правой стороны, лопнули боковые стекла с правой стороны», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.