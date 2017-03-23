В Мурманской области созданы призывные комиссии

24 Марта 2017 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Постановлением губернатора Мурманской области созданы областная и муниципальные призывные комиссии в целях своевременной подготовки к призыву на военную службу в апреле-июне 2017 года.

В соответствии с документом призывную комиссию Мурманской области возглавит лично Марина Ковтун, её заместителем традиционно станет военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей. Председателем призывной комиссии города Мурманска назначен мэр города Дмитрий Филиппов, а его заместителем – военный комиссар Мурманска Олег Погодин.