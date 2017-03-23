Более 82 млн рублей получит Мурманская область на создание туристско-рекреационного кластера «Хибины»

24 Марта 2017 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В 2017 году Мурманская область впервые включена в Федеральную целевую программу по развитию внутреннего въездного туризма. Об этом на заседании совета по туризму сообщила региональный министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

В рамках пописанного между регионом и Ростуризмом соглашения Мурманская область получит 82,4 млн рублей на реализацию укрупненного инвестиционного проекта – создание туристско-рекреационного кластера «Хибины». Ольга Кузнецова предложила создать рабочую группу по общественному контролю за реализацией проекта.

Также на заседании был рассмотрен успешный опыт работы муниципальных образований. Заместитель главы администрации Апатитов с подведомственной территорией Светлана Кательникова отметила, что в районе сделали полярное сияние туристическим продуктом – создан снегоходный тур «Охотники за северным сиянием». Глава администрации Кандалакшского района. Андрей Иванов привел в пример открытый в 2015 году яхт-клуб, а также детскую парусную школу. Также на заседании были выслушаны мнения представителей туристического предпринимательского сообщества.