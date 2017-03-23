МРК «Айсберг» отразил атаку условных противников в Баренцевом море

24 Марта 2017 года, 09:17

РОССИЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ - Экипаж малого ракетного корабля Северного флота «Айсберг» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям в Баренцевом море. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения противника с малых высот. Экипаж малого ракетного корабля выполнил комплекс стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника.

Кроме того, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработали ведение огня по береговым открытым мишенным позициям, а также отработали навыки по уничтожению морских мин и малоразмерных надводных целей.

До возвращения в базу экипажу МРК «Айсберг» предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.