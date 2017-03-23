Очередное заседание Мурманской областной Думы начнётся 30 марта

24 Марта 2017 года, 09:42

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ — Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 30 марта. Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе регионального парламента, в повестку заседания включено более 30 вопросов.

В частности, депутаты планируют рассмотреть проекты законов, вносящие изменения в ряд действующих региональных законов в том числе в Устав области. Кроме того, в первом чтении будут рассматриваться изменения в законы о Контрольно-счетной палате Мурманской области, о противодействии коррупции в Мурманской области и о бюджетном процессе в Мурманской области.

Кроме того, парламентарии рассмотрят кадровые вопросы о назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской области, об избрании представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области, а также о согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

На заседании также будет представлен отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории области и результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2016 году и отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в прошлом году. Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области также представит доклад о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка в регионе.