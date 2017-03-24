В Мурманске подписали соглашение по развитию системы реабилитации для наркозависимых

24 Марта 2017 года, 11:10

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось подписание соглашения по развитию системы комплексной реабилитации лиц, употребляющих наркотические средства. Оно призвано установить прочное межведомственное взаимодействие и позволить судебным органам применять к наркопотребителям меры правового побуждения к избавлению от зависимости. В частности, мотивировать к прохождению программы ресоциализации.

Решение о внесении изменений в соглашение было принято в декабре 2016 года. Проект документа разработан при участии сторон в сфере здравоохранения, социального развития и занятости населения в части осуществления индивидуально-профилактической работы, а также обеспечения правопорядка.

«В 2016 году было выдано два сертификата на реабилитацию, в итоге ее прошел один человек, второй отказался и уехал за пределы региона, – рассказал журналистам министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. – При этом судом вынесено порядка 60 постановлений. Даже имея на руках постановление суда, невозможно заставить человека пройти социальную реабилитацию».

Сейчас Областная Дума принимает участие в рассмотрении вопроса о квотировании рабочих мест для бывших наркозависимых. Подобная программа уже действует на территории региона для людей с инвалидностью. В настоящий момент грант на оборудование одного рабочего места для инвалида составляет 60 тысяч рублей.

Напомним, с апреля функции наркоконтроля переданы в систему МВД.