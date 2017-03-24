На «Олконе» прошла встреча с подрядными организациями

24 Марта 2017 года, 11:35

ОЛЕНЕГОРСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ - Руководство Оленегорского горно-обогатительного комбината провело встречу с основными подрядными организациями комбината из Мурманской области. Участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества на текущий год, вопросы безопасности и дисциплины труда.

На встречу пришли представители 27 компаний из сферы малого и среднего бизнеса Мурманской области – это примерно четвертая часть от всех организаций региона, которые сотрудничают с «Олконом» (всего их 122). Подрядчики оказывают ГОКу услуги по ремонту техники и оборудования, транспорту и логистике, охране объектов. Порядка 600 человек из подрядных организаций ежедневно трудятся на площадке Оленегорского ГОКа.

«Работники «Олкона» и подрядных организаций – это одна команда, которая работает на общие результаты. Важно, чтобы у нас были единые культура производства, требования в части безопасности, дисциплины труда, клиентоориентированности. Именно поэтому мы на регулярной основе встречаемся с руководителями подрядных организаций, обсуждаем актуальные вопросы, делимся лучшими практиками», - отметил исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков.

По словам Алексея Владимировича, «Олкон» заинтересован в увеличении сотрудничества с местными подрядчиками, что будет способствовать расширению налоговой базы региона. По мнению руководителя, возможности для этого существуют в первую очередь за счет реализации инвестиционных проектов, которые требуют участия подрядных организаций. Именно поэтому участники встречи подробнее остановились на теме инвестиционных планов «Олкона». В частности, их заинтересовал проект по строительству дробильно-сортировочного комплекса стоимостью около 137 млн. рублей, который ГОК планирует реализовать в текущем году. Строительство комплекса потребует привлечения большого количества подрядчиков. Участники встречи обсудили и другие инвестпроекты комбината, как, например, расширение парка горной техники, реконструкцию подземного склада и другие. Для многих подрядчиков мероприятие позволило заявить о себе, рассказать о своих новых наработках.

«Мы занимаемся сервисным обслуживанием насосного парка «Олкона» с 2010 года, - отмечает руководитель подразделения в Оленегорске компании «Инжитех» Иван Щукин. – Мы бы хотели расширить сотрудничество и взять на себя обслуживание всех насосов комбината, а также заняться новыми видами работ на ГОКе, связанными с экскаваторами и дробилками».