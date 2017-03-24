При нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне погибли шесть сотрудников

24 Марта 2017 года, 11:50

ЧЕЧНЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В Наурском районе сегодня около 2:30 шесть человек попытались проникнуть в артиллерийский полк воинской части Росгвардии. Группировка была обнаружена, а все члены банды нейтрализованы. При них обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух – муляжи поясов смертников. В результате нападения шесть сотрудников Росгвардии погибли, еще три пострадали.

«Один из них получил ранение в голову и находится в тяжелом состоянии, еще у двоих – ранения ног. Пострадавших перевели в госпиталь Грозного. Для выяснения обстоятельств в Чечню отправили оперативную группу центрального аппарата войск Росгвардии», – передают «РИА Новости».

Отметим, что сотрудники Росгвардии Мурманской области также несут службу в северокавказском регионе, выполняя задачи по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищённости. Представитель регионального управления сообщил «Би-порту», что северян среди пострадавших не было.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский