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Главная » НОВОСТИ » Правозащитники не согласны с предложением увеличить призывной возраст до 30 лет
 
 
 
 
24 Марта 2017 года, 12:11

Правозащитники не согласны с предложением увеличить призывной возраст до 30 лет


РОССИЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В комитете Государственной думы по обороне обсуждают возможность изменения законодательства и увеличения предельного возраста для призыва в армию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Владимир Шаманов.

«Мы детально обсудили и в целом отметили, что и в Вооруженных силах и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва. Однако, вместе с этим нельзя не отметить, что еще имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, и также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы», – сказал Шаманов.

По его словам, «ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать». Он отметил, что некоторые предложили повысить ее до 30 лет, «чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться». Шаманов также добавил, что в рамках комитета будет создана рабочая группа.

Мнение депутатов, однако, разделяют далеко не все. По словам пресс-секретаря правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александра Передрука, «подобные инициативы неоднократно появляются в публичном пространстве, однако по настоящее время я не видел никакого обоснования их принятия».

«Каждый год призывают порядка 300 тысяч человек, в то время как число уклонистов не превышает 800 человек. То есть, это порядка 0,25-0,3%. Это проблема, которой в действительности нет», — подчеркнул Передрук. По официальным данным Росстата, за уклонение от призыва на военную службу в 2014 году было осуждено 782 человека, в 2015 – 742, в первой половине 2016 – 290 человек.

«Наконец, в условиях, когда принимаются попытки профессионализации армии и постепенного перехода на контрактную основу, увеличение призыва – это меры вчерашнего дня, и они сработают только на увеличение напряженности в обществе. На мой взгляд, увеличение призывного возраста никак не укладывается в формат социального государства, которым является Российская Федерация в силу прямого предписания Конституции», — добавил Передрук.

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» предполагают, что попытки увеличить верхнюю планку призывного возраста могут также увеличить и уровень преступности в армии. С принятием новой инициативы разница между сослуживцами может достигать 12 лет.

В научной среде считают, что нужно поднять нижнюю планку призыва. Еще в 2010 году специалисты Института возрастной физиологии РАО предложили увеличить призывной возраст с 18 до 19 лет. По словам директора ведомства Марьяны Безруких, «к 18 годам у значительной части подростков еще не завершен период полового созревания, не закончены эндокринные перестройки, неустойчиво состояние организма», что может создать дополнительный риск для призывников при резком увеличении физической нагрузки.

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