Форум «Счастливое детство» в Мурманске пройдет при поддержке Ростелекома

24 Марта 2017 года, 12:24

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ - 26 марта 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» выступит партнером форума-ярмарки «Счастливое детство».

В течение дня на форуме будет работать стенд «Ростелекома», где все желающие смогут на месте получить консультацию специалистов Компании о наличии новых предложений в сфере телекоммуникаций. Также можно будет оформить заявки на подключение к услугам «Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ» и «Домашняя телефония», приобрести сим-карты на мобильную связь «Ростелекома» и познакомиться с приставкой «Интерактивное ТВ 2.0».

Заботливых родителей заинтересует сервис «Родительский контроль», который позволит настроить просмотр «Интерактивного ТВ» и посещение детьми интернет-страниц, с учетом их возрастных ограничений. С помощью сервиса можно настроить ограниченный доступ к определенным разделам сайтов, контролировать установку приложений и запуск игр на мобильных устройствах.

Для юных северян Компания «Ростелеком» подготовит игровую зону, где ребята смогут пройти мастер-класс по моделированию из воздушных шаров.

Также на выставке будут представлены предприятия торговли и органы социальной сферы — образования, здравоохранения и культуры. Посетители смогут пообщаться с представителями лучших организаций, занимающихся детским досугом, получить консультации специалистов по уходу за ребёнком, ознакомиться с предлагаемыми товарами и услугами для детей. Для юных посетителей будут организованы специальные анимационные зоны, а также пройдут мастер-классы от творческих мастерских города.

Мероприятие пройдет в ТРК «Мурманск Молл», начало в 12:00.

Вход свободный.