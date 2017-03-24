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Главная » НОВОСТИ » По Мурманску вновь пройдет экомобиль
 
 
 
 
24 Марта 2017 года, 17:00

По Мурманску вновь пройдет экомобиль


МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Администрация Мурманска совместно с ООО «Экопром» 25 марта проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома №15 по улице Набережной – 10:00

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10:50

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11:30

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12:20

– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13:00

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

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