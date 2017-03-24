Нулевая эффективность, или весна в квартиры мурманчан струится сквозь крыши. Видео

24 Марта 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Март - не самый весенний месяц в Заполярье, однако согласно многолетним наблюдениям он является одним из самых солнечных в году. Этот факт таит в себе множество подвохов – солнце, с каждым днём поднимаясь всё выше и выше, нагревает поверхность земли, что приводит к интенсивному таянию снега. А ночью, когда температура падает, всё талое замерзает и превращается в один большой каток. Именно так сейчас выглядит областной центр – затянутый сигналами лентами и плешиво посыпанный песком.

Вторая напасть – заваленные снегом крыши. Прошедшая зима стала одной из рекордных по обилию осадков. Начавшиеся в первых числах декабря снегопады создавали проблему за проблемой. Город буквально погружался в снежную пучину – по данным паблика Погода51, только в первый месяц зимы на город выпала трёхмесячная норма осадков, побив рекорд многолетней давности – 114 мм (при норме 34 мм). И если б его не убирали, а сам снег бы не прессовался и не таял естественным образом, то сейчас город бы был покрыт двухметровым слоем снега. Но природа благоразумна – сейчас высота снежного покрова примерно 50 см.

Всю зиму и «Би-порт», и другие мурманские СМИ, пестрили сообщениями об опасных сосульках, свисающих с крыш. А с наступлением оттепели к свисающим сосулькам стали добавляться сообщения об обваливающихся на авто куски наледи, металлических элементов крыш, штукатурки. В редакцию «Би-порта» регулярно поступают обращения горожан, в которых они описывают свои проблемы с протечкой кровли.

«Мы живём в квартире уже шесть лет, недавно сделали ремонт. Когда началась оттепель, с потолка буквально хлынули потоки воды и натяжной потолок превратился в каплю!», – описывают свою ситуацию жители дома на ул. Буркова.

Аналогичная ситуация сложилась и в доме №6 по улице Самойловой – с приходом тёплых дней с потолка потекла вода.

«Неприятность в том, что дозвониться в ЕДДС 051 бывает очень сложно – приходится ждать по 30-40 минут. Если повезёт, заявку они принимают, но дальше никаких действий не происходит: управляющая компания никаких мер не предпринимает. Если звонить напрямую в компанию, то они либо не берут трубку, либо сбрасывают», – сетуют авторы ещё одного обращения.

«Спустя почти две недели с момента обращения УК таки соблаговолила... сбить сосульки!!! Рабочий, казалось со всей дури, колотил ломом по крыше, вместо того, чтобы аккуратно счистить снег! Толку от его работы - ноль! Уже на следующий день, когда после оттепели ударил мороз, с крыши стали свисать новые глыбы льда, а снег как лежал, так и продолжает лежать. На нашу просьбу расчисть снег над квартирами бригадир прямо сказал: «заплатите - расчистим», – пишут мурманчане.

Действительно, если походить по городу, можно обратить внимание, что рабочие в попытках сколоть лёд неистово лупят по краям крыши, провоцируя тем самым повреждения. А снежный покров на крышах города продолжает таять естественным образом, стекая в квартиры верхних этажей.

«Воды натекло столько, что в квартире уже «расцвела» плесень, а в воздухе стоит устойчивый «аромат» сырой штукатурки», – жалуются мурманчане. – «У нас в квартире ещё одна напасть – плесень и кратковременные отключения электричества. Вызывали аварийного электрика, который показал, что по домовым кабель-каналам вода чуть ли не рекой бежит».

Некоторые жители уже не полагаются на действия УК и самостоятельно выходят на крыши с целью расчистки от снега. «Жить в условиях постоянной капели становится невозможным. А счистить снег с кровли – это дело получаса. Непонятно, что мешает управляшкам ответственно относиться к работе», – сообщают авторы письма.

«Би-порт» уверен, что возникшая ситуация с расчисткой крыш от снега должна попасть в поле зрения прокуратуры. Настоящее информационное сообщение считаем официальным обращением в надзорные органы для проведения проверки.