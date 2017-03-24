В Апатитах обсудят использование современных информационных технологий в ботанических исследованиях

24 Марта 2017 года, 15:00

АПАТИТЫ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В Апатитах на базе Кольского научного центра с 28 по 31 марта пройдет Международная научно-практическая конференция «Использование современных информационных технологий в ботанических исследованиях». Организаторами выступают Институт проблем промышленной экологии КНЦ РАН и Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН.

Проведение конференции поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований. На нее соберутся ученые из Апатитов, Кировска, других регионов России, а также коллеги из Швеции и Финляндии.

Программа конференции включает Пленарную секцию, секции «Информационные системы (ИС) и базы данных», «Современные методы в обработке данных», «Применение дистанционных методов в картографировании растительности и изучении биоразнообразия», «Применение дистанционных методов в картировании растительности и изучении биоразнообразия», постерную сессию.

Кроме того, предусмотрено проведение двух круглых столов: «Технические и правовые вопросы создания и ведения информационных систем и баз данных» и «Возможности и ограничения современных дистанционных информационных методов», а также научно-практического семинара «Публикация данных в международной информационной системе по биоразнообразию GBIF».

Участникам конференции будут предложены экскурсии в Музей геологии и минералогии Геологического института КНЦ РАН, в Ботанический сад и Снежную деревню.