«Нордавиа» предлагает покупать билеты на сайте и оплачивать их по счету

24 Марта 2017 года, 14:36

РОССИЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» совместно с компанией «ИнвойсБокс» предлагает новую услугу для своих пассажиров. Теперь организации и предприятия могут приобретать авиабилеты на официальном сайте nordavia.ru и использовать новый способ оплаты «Оплата по счёту для организаций». Услуга будет особенно востребована пассажирами, которые покупают билеты для совершения служебных командировок.

Преимущество новой услуги в том, что при покупке авиабилетов организациям и предприятиям в режиме on-line доступны все действующие тарифы авиакомпании, включая тарифы группы «Лайт» и специальные предложения. Также, одним из плюсов нового сервиса является то, что оформление авиабилетов происходит моментально до проведения оплаты по счёту. Кроме того, сервис включает в себя оформление и отправку всех отчётных документов на почтовый адрес организации.

При выборе способа «Оплата по счёту для организаций» после бронирования авиабилета происходит автоматическое формирование счёта, который подлежит последующей оплате. Счета выставляет компания «ИнвойсБокс». Если сроки для оплаты ограничены и планируемый перелёт должен состояться в ближайшие пять дней, а также если пассажир желает оформить билет по тарифам группы «Лайт», для гарантии оплаты перевозки потребуется предъявить пластиковую карту (Visa, MasterCard) для авторизации средств по заказу. После оплаты счёта авторизация средств отменяется, и деньги возвращаются на счёт карты в полном объёме.

Подробную информацию по новому способу оплаты можно узнать на сайте www.nordavia.ru в разделе «Способы оплаты на сайте».

Фото: М. Паламарчук