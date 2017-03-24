«МегаФон» – лидер по покрытию качественной связью трасс федерального значения

24 Марта 2017 года, 15:08

РОССИЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – «МегаФон» обеспечивает в регионах Северо-Запада покрытие качественной связью более 95% трасс федерального значения. Это лучший результат среди операторов по итогам исследования, проведенного Роскомнадзором. В Мурманской области оператор уделяет особое внимание региональным дорогам и труднодоступным местам.

Специалисты Роскомнадзора исследовали 30 магистральных трасс общей протяженностью 27 689 км. «МегаФон» обеспечивает стопроцентное покрытие на 13 дорогах федерального значения, в том числе на М-10 «Россия» от Москвы до Санкт-Петербурга, «Скандинавия» от Петербурга до Финляндии и М-11 «Нарва» от Петербурга до Эстонии. Самые высокие результаты у «МегаФона» среди операторов мобильной связи также на трассе М-18 от Петербурга до Норвегии (91,6%) и на ряде дорог регионального значения. В их числе — трасса, соединяющая Мурманск и поселок Териберка, и дорога на Лотту, населенный пункт на границе России с Финляндией.

Получить такие результаты «МегаФону» позволила масштабная модернизация сети, проведенная в 2015-2016 годах. Кроме того, в сложных климатических условиях Заполярья оператор использует базовые станции, работающие на автономных источниках энергии — дизелях и ветрогенераторах. Благодаря таким техническим решениям абоненты могут пользоваться качественной связью даже в тех районах, где линии электропередач отсутствуют, или доступ к ним затруднен.

«МегаФон устанавливает базовые станции, ориентируясь на инфраструктуру региона: населенные пункты, предприятия, но также обеспечивает связью и не коммерческие, труднодоступные и малонаселенные районы, способствуя развитию области в целом, — говорит директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко. — А «работающий ветер» как раз иллюстрация того, что вне зависимости от места и сложности окружающего рельефа «МегаФон» находит решения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для наших абонентов».

Фото: В. Климов