Минфин Мурманской области проверил эффективность использования бюджетных средств

24 Марта 2017 года, 15:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ — Более 300 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета в рамках целевых программ, было израсходовано на иные цели. Такие данные представлены в отчёте о ходе реализации региональной госпрограммы «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» за 2016 год.

Как сообщается в документе, за 2016 год было проверено 4,1% общего объема утвержденных расходов областного бюджета. Проверки коснулись 38 юридических лиц, в том числе 7 исполнительных органов государственной власти, 19 государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 12 органов местного самоуправления, получавших межбюджетные трансферты из областного бюджета.

«При осуществлении последующего внутреннего государственного финансового контроля установлено нецелевое использование средств областного бюджета на сумму 310,8 тысяч рублей», - говорится в документе.

Кроме того, с нарушением законодательства было использовано 11,8 млн рублей. Ещё 4,8 млн рублей, по данным проверок, было использовано неэффективно.

По предписаниям, выданным за 2016 год, предъявлено к возмещению в областной бюджет 670,2 тыс. рублей, но в итоге бюджет пополнился на 617,9 тысяч рублей. В целом в правоохранительные органы по итогам проверок было направлено 3 материала на общую сумму 16,1 млн рублей.