Областное правительство опубликовало более пяти тысяч закупок в 2016 году

24 Марта 2017 года, 15:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области опубликовало 5406 закупок за 2016 год. Как следует из отчета регионального Министерства финансов о ходе реализации областной госпрограммы по управлению региональными финансами и созданию условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами за минувший год, сумма заявленных закупок составила 11,8 млрд рублей.

Аукционы в электронной форме составили самую большую долю закупок — около 98%. Всего в электронном виде было проведено 5 334 аукционов, общая сумма закупок составила 10,4 млрд рублей.

Кроме того, при проведении открытых аукционов в электронной форме было достигнуто максимальное снижение цены. Объём снижения составил 12,4 % от общего числа проведенных аукционов.