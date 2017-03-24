Областное правительство опубликовало более пяти тысяч закупок в 2016 году

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День оленевода пройдет 25 и 26 марта в Ловозеро День оленевода пройдет 25 и 26 марта в Ловозеро
Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

Сколько можно поймать рыбы? Российские и норвежские учёные дадут рекомендации
 
 
 
 

Курсы валют 24.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,8575
-0,1010
1 USD
Доллар США
57,5228
-0,1132
1 EUR
Евро
62,0959
-0,1740
10 NOK
Норвежских крон
67,8543
-0,0031
10 SEK
Шведских крон
65,3624
-0,0231
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

6.1 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Нулевая эффективность, или весна в квартиры мурманчан струится сквозь крыши. Видео
24 Марта 2017, 13:50
Нулевая эффективность, или весна в квартиры мурманчан струится сквозь крыши. Видео
Правозащитники не согласны с предложением увеличить призывной возраст до 30 лет
24 Марта 2017, 12:11
Правозащитники не согласны с предложением увеличить призывной возраст до 30 лет
Здравоохранение Мурманской области попало в поле зрения Генпрокуратуры
24 Марта 2017, 11:55
Здравоохранение Мурманской области попало в поле зрения Генпрокуратуры
В Мурманске подписали соглашение по развитию системы реабилитации для наркозависимых
24 Марта 2017, 11:10
В Мурманске подписали соглашение по развитию системы реабилитации для наркозависимых
 
 
 
 

Самое читаемое

Два автомобиля пострадали от огня в Мурманске
24 Марта 2017, 08:10
Здравоохранение Мурманской области попало в поле зрения Генпрокуратуры
24 Марта 2017, 11:55
Пропавший без вести мурманчанин объявлен в розыск
23 Марта 2017, 18:17
Интерактивная карта о необыкновенных местах Кольского Севера появится в Мурманске
23 Марта 2017, 17:30
Драка в мурманском автобусе – есть пострадавшие
24 Марта 2017, 14:50
Водитель, въехавший в сугроб, стал виновником ДТП на дороге области
24 Марта 2017, 10:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Областное правительство опубликовало более пяти тысяч закупок в 2016 году
 
 
 
 
24 Марта 2017 года, 15:36

Областное правительство опубликовало более пяти тысяч закупок в 2016 году


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области опубликовало 5406 закупок за 2016 год. Как следует из отчета регионального Министерства финансов о ходе реализации областной госпрограммы по управлению региональными финансами и созданию условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами за минувший год, сумма заявленных закупок составила 11,8 млрд рублей.

Аукционы в электронной форме составили самую большую долю закупок — около 98%. Всего в электронном виде было проведено 5 334 аукционов, общая сумма закупок составила 10,4 млрд рублей.

Кроме того, при проведении открытых аукционов в электронной форме было достигнуто максимальное снижение цены. Объём снижения составил 12,4 % от общего числа проведенных аукционов.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Образовательные учреждения Мурманской области получили гранты правительства
2.
Проекту реконструкции гостиницы «Арктика» присвоили статус приоритетного инвестпроекта
3.
Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 17 марта
4.
Почти 60 млн рублей получил региональный бюджет от продажи госимущества
5.
Областное правительство изменило условия банковского сопровождения госконтрактов
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта