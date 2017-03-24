Нападения боевиков на Северном Кавказе всё ещё возможны

24 Марта 2017 года, 19:00

ЧЕЧНЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность после нападения боевиков в станице Наурская. Как сообщают «РИА Новости», сейчас ситуация в республике находится под контролем.

«Кадыров контролирует ситуацию в Чечне, и вы знаете, что президент тоже высоко ценит усилия и правоохранительных органов, и силовых ведомств. Он отметил, что ни одна страна мира не застрахована от нападения террористов – будь то Чеченская республика или столица Великобритании, к сожалению, эти нападения случаются везде», – прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Депутат Государственной думы шестого созыва Анвар Махмутов заявил в эфире радио «Sputnik», что границы на Северном Кавказе до сих пор прозрачны, и нападения боевиков возможны.

«К сожалению, борьба с терроризмом на Кавказе еще далека от завершения, и расслабляться не приходится. И вот понесли мы, к сожалению, потери. Противник коварен, опытен, использовал ночное время, туман. Использовал все факторы, которые могли быть неожиданными, что и привело к жертвам, к гибели наших военных в этом бою. Видимо, надо более серьезные меры принимать, потому что даже в таком, вроде бы, спокойном месте – станице Наурская произошло такое печальное событие», – рассказал Махмутов.

Фото: пресс-служба НАК