Фотограф из Петрозаводска подал в суд на местное СМИ

24 Марта 2017 года, 15:31

ПЕТРОЗАВОДСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Фотограф Михаил Проскалов подал в суд на «Губернiю Daily» и просит выплатить ему 100 тысяч за размещение 20 фотографий, опубликованных на названном сайте.

«Публикация снимков была сделана по просьбе Проскалова с целью продвижения работ и саморекламы. Поскольку фото неплохие, в конце концов, редакция пошла навстречу и подготовила материал «С такого ракурса вы Петрозаводск еще не видели!». Михаилу Дмитриевичу был выписан гонорар, за которым он, правда, никогда не обращался», – объясняют ситуацию в «Губернiя Daily».

До обращения в суд житель Петрозаводска направил в редакцию претензионное письмо, в котором запросил компенсацию в один миллион рублей – 50 тысяч рублей за каждый использованный кадр. Аргументируя это тем, что не давал согласия на публикацию.