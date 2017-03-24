Второй причал «Норникеля» введут в эксплуатацию в Мурманске

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – 28 марта в Мурманске введут в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала компании «Норникель». Общий объём инвестиций в проект составил около 2,4 млрд рублей.
Ввод причала в эксплуатацию позволит филиалу выйти на полноую мощность. Предполагается, что грузопоток вырастет практически в два раза – до 1,5 млн тонн в год. Кроме того, увеличение мощности позволит обеспечить транспортировку в Мурманскую область всего файнштейна, производимого Заполярным филиалом компании после закрытия никелевого завода в Норильске.