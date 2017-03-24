Новые стандарты подготовки кадров могут быть внедрены в регионе

24 Марта 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ — Новые стандарты кадрового обеспечения промышленного роста могут быть внедрены в Мурманской области. Об этом на заседании Координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы Мурманской области заявил вице-губернатор Григорий Стратий.

Совет рассмотрел различные нововведения в этой отрасли, включая дуальную или практико-ориентированную модель обучения, когда теоретическое обучение составляет 30-40% учебного времени, а практическое обучение на предприятии 60-70% учебного времени, при этом к обучению привлекаются высококвалифицированные работники предприятий.

По словам Стратия, областное правительство стремится создать в регионе современную инфраструктуру системы профессионального образования.

«Только за три последних года на модернизацию материально-технической базы наших колледжей из средств областного бюджета было направлено более 300 млн рублей. В соответствии с международными стандартами мы открываем специализированные центры компетенций по приоритетным профессиям и специальностям региона. Сейчас таких центров в регионе уже десять», - подчеркнул Стратий.

В рамках нового стандарта подписано девять соглашений о сотрудничестве предприятий с колледжами и вузами региона. Отмечается, что два предприятия уже приступили к пилотной апробации. Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области с привлечением МАГУ, Института информатики КНЦ РАН и отраслевых органов власти разработан прогноз кадровой потребности на основе обобщенных сведений о потребности рынка труда региона на десять лет.

Прогноз показал высокую потребность в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена. Перспективная потребность в трудовых ресурсах наиболее велика в строительстве, промышленности, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте, в здравоохранении и образовании. Новой формой независимой оценки качества подготовки кадров станет государственная итоговая аттестация студентов в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, которая позволит оценить уровень подготовки учебной группы в целом.

Опытом внедрения практико-ориентированного подхода при обучении по программам среднего профессионального образования поделились директор Ковдорского политехнического колледжа Евгений Шагин и директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило. О перспективах сотрудничества рассказали ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев и заместитель директора по персоналу компании «Апатит» Александр Гусарин.