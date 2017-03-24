За призыв граждан на осеннюю службу военные комиссариаты Североморска и Островного были признаны лучшими в области

24 Марта 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Военный комиссариат Мурманской области подвел итоги призыва граждан на военную службу осенью 2016 года и наметил задачи на весенний 2017 года призыв, сообщается на сайте администрации ЗАТО Североморск.

В результате осенней призывной компании 749 призывников направлено на комплектование Вооруженных Сил России. Задание на призыв и отправку в войска призывников, определенное для Мурманской области штабом ОСК «Северный флот», выполнено на 100%. В соединения и воинские части, дислоцированные на территории Мурманской области, для прохождения военной службы направлено 414 призывников, из них на комплектование частей и кораблей СФ – 360 призывников.

По итогам осеннего 2016 года призыва граждан на военную службу военный комиссариат Североморска и Островного занял первое место в рейтинге комиссариатов Мурманской области. За разумную инициативу, настойчивость, проявленные в ходе организации и проведения осеннего призыва, объявлена благодарность заместителю начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России по ЗАТО Североморск и Островной Владимиру Майстренко.

Фото: severlife.ru