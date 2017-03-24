В Мурманской области «Час Земли» будет посвящен очистке Кольского залива от накопленного экологического ущерба

24 Марта 2017 года, 16:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В этом году ежегодная акция «Час Земли» состоится 25 марта.

«Час Земли» – массовая международная природоохранная акция, ежегодно организуемая Всемирным фондом дикой природы. Акция призывает людей выключить электричество на один час в определенное время, таким образом выражая готовность беречь планету. В это же время будет погашена подсветка самых известных зданий и памятников.

Правительство Мурманской области поддерживает акцию и присоединяется к ней. В рамках акции 25 марта с 20:30 до 21:30 планируется выключить подсветку зданий регионального правительства. Участие в акции уже подтвердили крупные промышленные предприятия региона, гостиничные комплексы, а также торговые, офисные и развлекательные центры. В ряде муниципальных образований области также будет отключено освещение административных зданий и декоративная иллюминация улиц.

Темой «Часа Земли – 2017» стало ответственное отношение человека к природе. В связи с этим в рамках мероприятий, приуроченных к акции, внимание жителей региона будет привлечено к проблеме загрязнения Кольского залива.

Более подробная информация размещена на сайте акции «Час Земли».