21 проект по поддержке местных инициатив получит субсидию из бюджета Мурманской области

24 Марта 2017 года, 16:46

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку местных инициатив.

По данным, озвученным на заседании, в Мурманской области заявки на конкурс по выделению субсидии на реализацию проектов местных инициатив подали 22 муниципальных образования, из которых 12 городских округов и муниципальных районов и 10 городских и сельских поселений. Одна заявка по причине не соблюдения Порядка конкурсного отбора была отклонена.

По итогам заседания членами конкурсной комиссии утверждены два перечня муниципальных образований в соответствии с набранными баллами: городские округа и муниципальные районы и городские и сельские поселения. К распределению субсидии был утвержден 21 проект.

Также было принято решение о целесообразности увеличения в 2017 году суммы средств областного бюджета до 24,8 млн рублей, что является достаточным для реализации всех заявленных проектов. Общая сумма проектов по заявкам составила 38,9 млн рублей. Вклад граждан и юридических лиц оценивается в 7,5 млн рублей, что составляет почти 20% от общего объема средств.

С перечнем программ (проектов) по поддержке местных инициатив в Мурманской области можно ознакомиться на сайте регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

Фото: plus.google.com