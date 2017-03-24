В Мурманской области стало больше салонов связи Tele2

24 Марта 2017 года, 16:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области открыли два салона связи Tele2 и запустили бесплатную доставку из онлайн-магазина оператора. Компания подвела итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе в 2016 году.

В прошлом году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада. Возможность обратиться за обслуживанием в фирменный салон оператора появилась в торговых центрах, магазинах, в банках и прочих местах шаговой доступности, удобных для жителей. Магазины Tele2 распахнули двери в двух районах Мурманска – в торговом центре «Лента» на ул. Шевченко, 34 и на ул. Книповича, 37.

Оператор обеспечил бесплатную курьерскую доставку для онлайн-покупателей в 19 городах Мурманской области, в том числе в Мурманске, Апатитах, Заполярном, Кировске и Североморске. В малых населенных пунктах работают пункты самовывоза.

«Мы делаем все, чтобы наши салоны всегда были рядом, чтобы в них было отличное обслуживание, и абоненты знали, что в любой момент могут приобрести у нас качественный «продукт». С учетом идущей семимильными шагами цифровизации, росту интереса к онлайн-покупкам, второе важное направление – развитие интернет-магазина. В некоторых регионах Северо-Запада результаты превосходят все наши ожидания, и в 2017 году фокус внимания Tele2 в области дистрибуции так же будет ориентирован на повышение эффективности сети фирменных салонов и дальнейшее развитие онлайн-магазина», – рассказала Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

На виртуальной витрине представлены уникальные комбинации номеров мобильных телефонов, есть возможность подобрать номер или комплект номеров с помощью различных фильтров. Также с 2016 года в онлайн-магазине Tele2 можно приобрести модемы, роутеры и фирменные смартфоны Tele2 Mini, Midi, Maxi, Midi LTE, Maxi LTE и Maxi Plus, вошедшие в число наиболее популярных в России. Рост количества заказов в интернет-магазине на Северо-Западе составил 10%.