Ростелеком презентовал облачные услуги и мобильную связь Мурманским предпринимателям

25 Марта 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 25 марта/ БИ-ПОРТ - В марте 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» провел ряд встреч с представителями малого и среднего бизнес-сегмента. Участниками мероприятия стали более 50 предпринимателей и арендаторов бизнес-центров Заполярной столицы.

15 марта «Ростелеком» провел презентацию услуг Компании в бизнес-центре на проспекте Кольском, 110а. Гости мероприятия за чашкой кофе смогли узнать больше не только о современных многофункциональных сервисах, но и о мобильной связи «Ростелекома». Как отметили сами арендаторы, не всегда получается быть в курсе новых предложений в сфере телекоммуникаций, а благодаря проекту «Ростелекофе» появилась возможность на месте оценить качество услуг и получить исчерпывающую информацию об их работе.

22 марта специалисты «Ростелекома» в ходе бизнес-завтрака знакомили собравшихся клиентов с традиционными и новыми услугами компании, обсуждали варианты взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Интерес аудитории вызвала востребованная услуга «Новая телефония», представляющая собой виртуальную АТС с более широким функционалом, чем у традиционной телефонии. При подключении этой услуги клиент получает многоканальный телефонный номер без географической привязки с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, аудио- и видеоконференциями, виртуальным контактным центром, записью разговоров, а также широким спектром дополнительных функций, в числе которых сценарии распределения вызовов, голосовые сценарии и приветствия, переадресация, голосовая почта и другие.

Кроме того, мурманским предпринимателям «Ростелеком» предложил новую «облачную» услугу – «Видеокомфорт». Облачное видеонаблюдение — это одна из самых передовых технологий удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей в облаке. Система онлайн-видеонаблюдения позволяет просматривать и управлять доступом из любой точки мира и с мобильных устройств на базе Android и iOS. Видеоинформация при этом хранится в зашифрованном виде на мощных серверах в надежных дата-центрах компании, позволяя поддерживать высокий стандарт безопасности.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлии Бондарович: «Подобные встречи дают возможность не только донести информацию об услугах компании, но и получить обратную связь, которая помогает выстроить отношения и наметить перспективы взаимовыгодного сотрудничества на будущее».

Подробную информацию об облачных сервисах и других услугах «Ростелекома» для юридических лиц можно получить на сайте www.rt.ru или по номеру 8 800 200 30 00.