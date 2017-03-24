СМИ: ЦБ назвал условие снижения инфляции до 4%

25 Марта 2017 года, 09:10

РОССИЯ/25 марта - Согласно докладу Банка России о денежно-кредитной политике, инфляция в третьем квартале 2017 года может быть снижена, если среднегодовые цены на нефть марки Urals вырастут до $55 за баррель.

«В данном сценарии возможно снижение инфляции к цели 4% несколько раньше, чем в базовом сценарии, — уже в третьем квартале 2017 года», — уточняется в докладе.

Также отмечается, что в таких условиях процентная ставка на прогнозном горизонте может снизиться в сравнении с базовым сценарием. При этом будет поддерживаться степень жесткости денежно-кредитной политики, необходимая для закрепления инфляции вблизи целевого уровня и снижения инфляционных ожиданий, подчеркивается в обзоре.