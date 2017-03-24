Обсуждается повышение штрафов в системе «Платон»

25 Марта 2017 года, 11:11

РОССИЯ/25 марта - Первый замминистра транспорта России Евгений Дитрих заявил, что повышение штрафов в системе «Платон» обсуждалось в диапазоне от 10 тыс. до 50 тыс. руб., передает ТАСС.

«На мероприятии, которое проходило с участием представителей перевозчиков, обсуждались штрафы в пределах от 10 тыс. до 50 тыс. руб.», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о новых тарифах системы «Платон». С 15 апреля тариф составит 1,91 рубля за километр пути.

Напомним, система «Платон» была введена 15 ноября 2015 года. Предполагается, что средства, собранные в рамках системы, идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Введение системы вызвало ряд акций дальнобойщиков, в том числе и в Мурманске.