В Японии самоубийц обвинили в нанесении экономического ущерба стране

25 Марта 2017 года, 12:13

ЯПОНИЯ/25 марта - Согласно исследованию министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, самоубийства наносят экономике страны ущерб в размере более $4 млрд ежегодно, передает NHK.

Специалисты министерства рассчитывали, какой экономический вклад за 70 лет работы могли бы внести 23 тыс. японцев в возрасте от 15 до 69 лет, совершивших самоубийства в 2015 году.

Уточняется, что в 2005 году власти Японии создали штаб по предупреждению суицидов. Показатели экономического ущерба после появления такого штаба снизились на $900 млн.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния также сообщает, что с 1998 года ежегодно в Японии происходило более 30 тыс. самоубийств. В 2003 году был зафиксирован пик — суицид совершили 34 тыс человек. В 2012 году этот показатель вновь упал ниже отметки в 30 тыс. человек и с тех пор продолжает снижаться. В 2016 году он опустился до 22 тыс. человек.

Отмечается, что по статистике самоубийства чаще совершают мужчины с проблемами со здоровьем, работой или семейными трудностями.