В Мончегорске 5 человек оказались под колесами авто с начала года

25 Марта 2017 года, 14:43

МОНЧЕГОРСК/ 25 марта/БИ-ПОРТ - С начала 2017 года на территории Мончегорского района зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Это почти в два раза превышает число аварий за аналогичный период прошлого года. Также выросло и число пострадавших.

Как рассказывают сотрудники ГИБДД, наезд на пешехода – один из наиболее распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Все наезды в этом году произошли на нерегулируемых переходах. Чаще всего причиной происшествий становились невнимательность и пренебрежение ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

Многие пешеходы пренебрегают необходимостью использовать световозвращающие элементы. При этом расстояние, на котором пешеход с «отражателем» заметен на дороге, почти в 10 раз выше.

«В этой связи сотрудники дорожной полиции Мончегорского района напоминают гражданам об основных правилах безопасности при пересечении проезжей части. Прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что все водители заметили и пропускают вас. Перед переходом снимите капюшон и наушники – в случае необходимости это позволит вам заблаговременно заметить опасность и избежать ее», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Мурманской области.