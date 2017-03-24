Работники российской культуры отмечают профессиональный праздник

25 Марта 2017 года, 15:45

РОССИЯ/25 марта - Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Культура — очень емкое и многомерное понятие. Пространство, где мы ищем и находим ответы на самые сложные, самые важные для себя вопросы. Именно вы — люди творчества — помогаете нам быстрее и интереснее проходить этот путь. Ваши мастерство, вдохновение и тонкий вкус делают мир лучше», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также Медведев отметил, что работники культуры умеют создавать и хранить прекрасное, наполняют жизнь миллионов людей яркими эмоциями, глубокими чувствами и гармонией, открывают красоту живописи и музыки, драматургии и поэзии, возрождают великолепные исторические и архитектурные памятники.

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента России от 27 августа 2007 года.