В Мурманске сняли оцепление территории детсада

25 Марта 2017 года, 14:32

МУРМАНСК/25 марта/БИ-ПОРТ - Подозрительную сумку обнаружил сторож на территории детского сада сегодня утром. По сигналу к месту происшествия съехались все тревожные службы города. На проспекте Ленина 66 оцепили территорию. Как пояснили в УМВД, эвакуацию проводить необходимости не было, так как в выходной день дошкольное учреждение закрыто.

«Сторож совершал обход здания, обнаружил подозрительную сумку и сообщил в полицию. На место выехал кинолог с собакой. Как выяснилось, в сумки находились банные принадлежности», - сообщила «Би-порту» начальник пресс-службы ведомства Марина Шихова.

Сейчас полиция разыскивает хозяина сумки. Проводится проверка.