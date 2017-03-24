Откряд кораблей СФ прибыл в Намибию

25 Марта 2017 года, 14:30

МИР/25 марта/БИ-ПОРТ - Сегодня отряд кораблей Северного флота прибыл в Республику Намибия. Отряд российских кораблей совершил деловой заход в главный порт Намибии – Уолдфиш-Бей, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Программой делового захода российских кораблей предусмотрен ряд протокольных мероприятий с представителями Посольства Российской Федерации в Намибии, протокольные визиты командования российского отряда кораблей командующему ВМС и представителю министра обороны Намибии, мэру города Уолдфиш-Бей и начальнику порта.

В воскресенье североморцы и намибийские моряки проведут спортивные соревнования по волейболу и перетягиванию каната.

Планируется, что большой противолодочный корабль «Североморск» в порту Уолдфиш-Бей посетят представители командования вооруженных сил Намибии, корпуса морской пехоты, курсанты военно-морской школы, а также жители города и сотрудники российского посольства.

Во время пребывания в Намибии российские моряки осмотрят достопримечательности городов Уолдфиш-Бей и Свакомпунд, посетят краеведческий музей, национальный океанариум и природный заповедник «Седьмая дюна». Для этого принимающей стороной спланировано несколько автобусных экскурсий.

Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Намибию стал пятым посещением стран Африканского континента в период дальнего похода. Ранее российские моряки побывали на Сейшельских островах, в Танзании, Мозамбике и в ЮАР.