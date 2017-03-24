«Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в Средиземном море

25 Марта 2017 года, 17:40

МИР/25 марта/БИ-ПОРТ - Большой десантный корабль Северного флота «Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в составе оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, совершил переход Гибралтарским проливом и вышел в Атлантический океан. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

В Средиземном море БДК «Георгий Победоносец» выполнял задачи с мая 2016 года. Он также совершал заходы в российские порты Черноморского флота.

За время дальнего похода, который начался 5 мая 2016 года с выходом из главной базы Северного флота города Североморска, БДК «Георгий Победоносец» прошел более 44 тыс. морских миль.

В ближайшее время экипаж десантного корабля Северного флота продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом перехода в основной пункт базирования.